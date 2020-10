Mazara del Vallo, 21enne si schianta con l’auto contro un palo di cemento: muore sul colpo

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri: un giovane è morto dopo essersi schiantato con la su auto contro un palo

È accaduto intorno alle 23 di ieri in via Bessarione, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La vittima è Fabio Triolo che aveva compiuto 21 anni lo scorso 2 settembre. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era da solo alla guida della sua Panda e viaggiava in direzione della via del Mare, quando, nel tratto dell’incrocio con la via Fiumicino, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo di cemento ubicato accanto ad un muro. Nel violentissimo impatto Fabio Triolo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 21enne. I rilevamenti del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri e dalla polizia municipale a seguito dei quali il magistrato di turno ha autorizzato il trasporto della salma presso il cimitero della città.