Mazara del Vallo. Scontro frontale tra due auto: morte 2 persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, il bilancio è di due morti estratti dalle lamiere contorte dai Vigili del fuoco

È accaduto intorno alle 18.45 di ieri 25 dicembre sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese. Le vittime sono: Giuseppe Rizzo, marsalese di 62 anni, e Hadj Sgair Mahjoub, tunisino di 44 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini erano alla guida delle loro auto, quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente. L’impatto tra i due mezzi è stato devastante e i due conducenti sono rimasti intrappolati nelle lamiere.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che con cesoie e divaricatori hanno estratto di i due uomini da quel che rimaneva delle loro vetture, ma per loro nonostante gli operatori del 118 hanno subito effettuato il massaggio cardiaco, non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. Nell’indicente è rimasta coinvolta una terza auto che si è capovolta, ma fortunatamente la conducente è rimasta miracolosamente illesa. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale.