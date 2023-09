“Il presidente americano Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni sono alcuni tra i leader mondiali “complici diretti” dei nazisti”

Lo scrive questa mattina sul suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. “I leader dell’’Ucrainà banderiniana parlano sempre più spesso della necessità di ‘consegnare tutti i russi alla giustizia’ (è chiaro che per ‘russi’ intendono l’intera popolazione del nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità) – afferma l’ex presidente e premier russo riferendosi al nazionalista ucraino Stepan Bandera -. Questo è già successo da qualche parte, eh?”.

“Bandero-Ucraina è sostenuta da quasi tutti i capi dei Paesi occidentali. Pertanto Biden, (il premier canadese Justin, ndr) Trudeau, (il premier britannico Rishi, ndr) Sunak, Scholz, Macron, Meloni, e anche i leader della Polonia più vile, dei Paesi scandinavi ossificati, del Giappone militarista, degli animali marsupiali dell’Australia e della Nuova Zelanda e di altre pulci pestilenziali come il Baltico, sono complici diretti ed evidenti dei nazisti. E dovrebbero essere trattti come leader dei Paesi della coalizione nazista”, prosegue Medvedev. “Non per abbandonarsi a dolci fantasticherie, su come ci riconcilieremo e vivremo in una grande famiglia poliamorosa, non binaria e non di genere”, conclude.