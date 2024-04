Medvedev: “Eventuali soldati Nato trovati in Ucraina non saranno presi vivi”

I soldati della Nato che arrivassero in Ucraina al contrario dei quelli ucraini che sono costretti a combattere “non saranno catturati vivi”

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. Lo scrive Ria novosti. “A differenza di alcuni sfortunati ucraini che sono stati arruolati con la forza, solo una regola può applicarsi a questi ‘cretini’ stranieri, non catturarli vivi! E dovrebbe esserci una ricompensa per ogni soldato Nato ucciso, fatto saltare in aria o bruciato, dovremmo dare il massimo bonus”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.