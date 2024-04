Ucraina, continua l’avanzata russa con bombardamenti su quasi tutte le regioni

L’esercito russo oggi ha conquistato il villaggio di Vodyane nel Donbass, nei bombardamenti in diverse regioni ci sono stati morti e feriti. A Chasiv Yar le truppe russe non sono riuscite a sfondare la difesa ucraina

Le truppe russe oggi hanno conquistato un altro villaggio nel Donbass ucraino, quello di Vodyane, nella regione di Donetsk. Lo ha annunciato il ministero della Difesa nel suo bollettino settimanale. Le forze di Mosca continuano inoltre “ad avanzare in profondità nelle difese nemiche, oltre ad occupare linee più vantaggiose”, aggiunge il dicastero.

A Chasiv Yar attacchi continui, russi a 500 metri. “La situazione a Chasiv Yar, nel Donetsk, è molto difficile, i combattimenti sono continui ma le truppe russe non sono riuscite a sfondare la difesa ucraina, sono a 500 metri dalla cittadina”: lo ha dichiarato Andriy Zadubinny, portavoce del Comando orientale delle Forze Armate dell’Ucraina smentendo alcune dichiarazioni russe secondo cui la località sarebbe già caduta completamente in mano all’esercito del Cremlino. Lo riporta Rbc-Ukraine.

Nel Donetsk almeno due persone sono morte nelle ultime ore in seguito ai nuovi attacchi dell’esercito russo. Il governatore Vadim Filashkin ha riferito che gli attacchi delle forze russe hanno ferito anche nove persone, numeri che potrebbero essere ancora più alti dal momento che le autorità ucraine non hanno accesso alle città di Mariupol e Volnovakha, ora sotto controllo russo. L’attacco è stato lanciato dal territorio occupato sulla riva sinistra del fiume Dnipro ed ha colpito il distretto di Dniprovskyi della città danneggiando alcuni appartamenti.

Per tutta la notte scorsa la Russia ha continuato a bombardare vaste zone dell’Ucraina orientale, compreso il quartiere Dnipro di Kherson, dove diverse persone sono rimaste ferite dopo che l’edificio residenziale in cui si trovavano è stato colpito dall’esercito russo.

Il governatore di Kherson, Oleksander Prokudin, ha riferito che almeno quindici città della provincia sono state assediate durante la notte dai bombardamenti russi, tra cui Antonivka, Berislav, Bilozerka, Kachkarivka e Novoberislav, tra le altre.

Da parte sua, l’esercito ucraino ha rivelato che per tutta la notte le forze russe hanno tentato senza successo di colpire le infrastrutture energetiche nella regione di Odessa, attraverso la Crimea, mentre a Zaporizhia sono stati distrutti diversi edifici residenziali, danneggiati dai frammenti dei neutralizzate.

A Zaporizhzhia in un bombardamento russo ci sono stati due morti. “Due civili di Zaporizhzhia sono stati uccisi oggi nel corso di un bombardamento russo della città”. Lo ha reso noto Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. “I russi hanno ucciso due persone: una donna e un uomo”, ha aggiunto la stessa fonte, precisando che si contano anche sei persone ferite, fra cui un bambino di 9 anni e sua madre di 36 anni. I feriti sono stati tutti ricoverati in ospedale. L’obiettivo dell’attacco sarebbe stato era l’impresa Motor Sich, che assembla motori per aerei militari e ripara attrezzature delle forze armate ucraine, secondo Kirill Rogov, rappresentante dell’amministrazione nominata dai russi della parte occupata della regione.

Diverse esplosioni nella regione Odessa. Una serie di esplosioni sono state avvertite durante un raid aereo con droni nella regione di Odessa, in Ucraina. Lo riferisce Ukrinform, riportando l’emittente pubblica Suspilne. “Si segnalano esplosioni nella regione di Odessa”, si legge nel messaggio divulgato dall’emittente.

Nel raid con droni a Kharkiv ci sono stati 4 morti e almeno 12 feriti. Lo ha dichiarato il governatore dell’Oblast’ di Kharkiv Oleh Syniehubov su Telegram. Tra le vittime, riporta The Kyiv Independent, ci sono tre operatori del Servizio di Emergenza che si trovavano sul posto per i soccorsi in risposta a un precedente attacco russo, oltre a un civile. Secondo la polizia locale, il civile era una donna di 69 anni. In totale, sono state segnalate 12 persone ferite a causa degli attacchi dei droni, tra cui un operatore del servizio di emergenza, un poliziotto e un’infermiera. Tutte le vittime stanno ricevendo assistenza medica. I droni russihanno colpito la città intorno all’1 di notte ora locale, danneggiando diverse abitazioni e un grattacielo di 14 piani. A seguito di questo attacco, un uomo di 33 anni e una donna di 71 anni sono rimasti feriti. Altri due droni hanno colpito la citta’, uccidendo tre operatori del pronto intervento chiamati sul posto dopo il primo attacco

Massiccio attacco russo anche sulla regione Sumy. Le forze russe hanno attaccato sei insediamenti nella regione di Sumy con artiglieria, missili, droni e colpi di mortaio. Lo riporta il Kiev Independent citando l’amministrazione militare locale. Sono state prese di mira le comunità di Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Putyvl, Esman e Seredyna-Buda. Non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili. La città di Bilopillia, 16mila abitanti prima della guerra, è stata quella che ha subito il maggior numero di attacchi.