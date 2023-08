Medvedev: “Kiev vuole catastrofe ambientale nel Mar Nero. Bastardi e degenerati che capiscono solo la forza e la crudeltà”

“Se la feccia di Kiev vuole organizzare una catastrofe ambientale nel Mar Nero, deve ottenerla su quella parte del loro territorio”



Lo ha scritto su Telegram Dmitry Medvedev, che nel post definisce gli ucraini “bastardi e degenerati che capiscono solo la forza e la crudeltà”, commentando agli attacchi con droni che nelle due ultime notti hanno colpito la nave da sbarco russa Olenegorskij Gornjak e la petroliera Sig.

Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, “A quanto pare, i colpi inferti a Odessa, Izmail, non sono sufficienti per la feccia di Kiev che vuole creare un disastro ecologico nel Mar Nero: dovrebbe farlo in quella parte del suo territorio, che presto cadrà in mano alla Polonia e che puzzerà per secoli. Questo sarà per loro il giudizio finale sull’affare del grano. I bastardi e i mostri capiscono solo la crudeltà e la forza”, ha scrittoMedvedev su Telegram.