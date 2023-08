Salute & Benessere. Carbonchio: i foruncoli rossi, gonfi, dolorosi e pieni di pus. Ecco come si cura

Il Carbonchio è un’infezione acuta causata dal batterio Bacillus anthracis, un germe produttore di spore che possono sopravvivere a lungo nell’ambiente

L’infezione si manifesta comunemente in animali erbivori selvatici e domestici, ma colpisce anche gli uomini con forme più lievi che interessano la cute e forme settiche più gravi (ma più rare) legate all’inalazione.

Esteticamente si presenta sotto forma di foruncoli rossi, gonfi, dolorosi e pieni di pus collegati tra loro sottopelle. Si verificano spesso sulla parte posteriore del collo, sulle spalle e sulle cosce.

Un carbonchio di solito si sviluppa quando i batteri Staphylococcus aureus entrano nei follicoli piliferi e causano un’infezione, dalla quale si sviluppa una protuberanza rossa e gonfia sotto la pelle, in presenza della quale il medico può diagnosticare la condizione solo dal suo aspetto. I test di laboratorio del pus vengono eseguiti in caso di episodi ricorrenti di carbonchio in modo da determinare il miglior antibiotico da utilizzare per il trattamento.

Sintomi

Il carbonchio appare come una protuberanza irritata e gonfia

Il grappolo di foruncoli si riempie di pus

Il fluido potrebbe defluire liberamente o potrebbe richiedere un intervento

Febbre e brividi

Le cause dell’infezione

Un carbonchio di solito si sviluppa quando i batteri dello Staphylococcus aureus presenti in naso, bocca, inguine, cosce e ascelle, infettano i follicoli piliferi

La pelle rotta consente ai batteri di entrare nel corpo e causare un’infezione

L’infezione può diffondersi attraverso il contatto pelle a pelle o condividendo oggetti personali

I fattori di rischio includono

Età – più comune tra le persone anziane

Obesità – persone in sovrappeso

Scarsa igiene

Alcune condizioni come diabete, malattie renali croniche, malattie del fegato

Sistema immunitario indebolito

Diagnosi

Il medico può diagnosticare la condizione solo dal suo aspetto. I test di laboratorio del pus vengono eseguiti in caso di episodi ricorrenti di carbonchio in modo da determinare il miglior antibiotico da utilizzare per il trattamento.

Cure e trattamenti

Il trattamento consiste in pratiche e procedure di auto-cura in cui i carbonchi vengono drenati in modo che guariscano presto. Di solito basta un trattamento con antibiotici, ma per curare infezioni gravi o ricorrenti, si può ricorrere alla chirurgia o al drenaggio. in quest’ultimo caso il carbonchio viene drenato praticando una piccola incisione cutanea sulla punta.

Ecco cosa fare per prevenire la diffusione dell’infezione:

Lavarsi accuratamente le mani dopo aver toccato un carbonchio.

Lavare i vestiti, la biancheria da letto e gli asciugamani che sono entrati in contatto con il carbonchio.

Evitare di condividere oggetti personali.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.