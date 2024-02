Meloni, Salvini e Tajani: rammaricati per il ko in Sardegna, ma “Impariamo da sconfitte”

Dopo il ko Sardegna, i leader del centrodestra, minimizzano la sconfitta e vedono il bicchiere mezzo pieno: “non emergerebbe un calo di consenso“

Con una nota congiunta Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani rimarcano che “rimane una sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi. Continueremo a lavorare imparando dalle nostre sconfitte come dalle nostre vittorie”. Ed.aggiungono “Siamo rammaricati per il fatto che l’ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra, che sfiorano il 50% dei voti, non si sia tramutato anche in una vittoria per il candidato presidente”.

I tre leader sottolineano che non temono scossoni per l’esecutivo. “Non si è vinto, ne terremo conto, ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del governo“, assicura il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il governo è assolutamente saldo. Dopo cinque sconfitte consecutive, mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte. I sardi hanno deciso. Il loro voto o non voto, perché quasi la metà dei sardi non ha votato, va rispettato. Il voto degli abruzzesi penso che sarà profondamente diverso“, riflette dal canto suo il leader leghista e vicepremier, Matteo Salvini, da Pescara.