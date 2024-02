Primarie Usa in Michigan: Trump batte Haley per la quinta volta e si avvia alla nomination

Trump vince anche le primarie in Michigan e mette una seria ipoteca sulla nomination. Haley non si arrende e spera in una rimonta nel Super Tuesday

Trump continua a vincere, gli elettori repubblicani, almeno più del 50%, non sembrano turbati dei vari processi e continuano a votare per il tycoon. Sabato ci sarà anche la convention repubblicana che assegnerà altri delegati e che andranno, anche loro, a Trump.

Nonostante la nuova sconfitta e con i super donatori che si stanno ritirando, Nikky Haley non getta la spugna e sperando in improbabili svolte giudiziarie, ribadisce il suo impegno a restare in corsa almeno fino al Super Tuesday in programma il 5 marzo, giorno in cui, se i dati a favore di Trump verranno confermati, l’ex ambasciatrice potrebbe arrivare al capolinea. “Siamo su una barca e possiamo affondare con lei e guardare il paese andare verso la sinistra socialista o possiamo prendere il gommone di salvataggio e andare in un’altra direzione”, ha detto Haley usando una metafora nel corso di un’intervista a Cnn.