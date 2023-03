Menfi. Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio: Ludovico Viviani ufficializza la sua candidatura a sindaco

Ludovico Viviani è il primo candidato a sindaco di Menfi in vista delle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio

Ad ufficializzare la candidatura è stato lo stesso Ludovico Viviani con un video trasmesso in diretta Facebook nel quale ha invitato i cittadini a partecipare alla presentazione della sua candidatura per domattina a Villa Giadel.

“Sono settimane che la gente mi contatta e mi ferma per strada chiedendomi di mettermi a disposizione – dice Ludovico Viviani – e dopo dieci anni di attività politica non è così scontato ricevere calore, affetto, stima ed entusiasmo da buona parte della città per la quale ci si è messi al servizio”. Ludovico Viviani, 50 anni, avvocato, è stato eletto consigliere di opposizione nel 2013 con 247 voti e risultando primo eletto in consiglio comunale nel 2018 con 677 preferenze. È stato vicesindaco sino a ottobre 2022 quando si è dimesso dicendo “Tolgo il disturbo”.

“Il mio lavoro non è finito, anzi – dice Viviani – sento il dovere di proseguire ciò che ho iniziato, sento il dovere di avviare nuovi progetti e azioni che ci conducano sempre di più verso la Menfi che abbiamo sempre desiderato, ma sento soprattutto il dovere di restare al cospetto della mia gente e di sottopormi ancora al loro giudizio, dopo che mi hanno incoraggiato, sostenuto, che hanno collaborato a fare cose che sembravano impossibili ai più e che insieme invece abbiamo portato a termine”.

Immediato il tam tam sui social, con oltre il migliaio di visualizzazioni in meno di un’ora e grandi manifestazioni pubbliche di affetto e sostegno, con tantissimi cittadini che già rispondono all’appello “Sei con me?” lanciato da Viviani scrivendo “io sto con Ludovico”. Domani alle 11 la presentazione aperta a tutti, a Villa Giadel (via della Riviera, a Lido Fiori), con il lancio del progetto e l’apertura ufficiale della campagna elettorale.