Netflix lascia Russia, Medvedev: “Scaricheremo film illegalmente e li diffonderemo gratis sul web per farli fallire”

“Netflix banna film in Russia? Scaricateli illegalmente per causare loro il massimo danno, in modo che se ne vadano in bancarotta!”

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, – come riporta l’agenzia russa Tass – in un’intervista ai media russi.

Secondo l’ex presidente della federazione russa, è giusto scaricare e distribuire su internet copie pirata di opere diventate inaccessibili in Russia a causa della decisione delle compagnie occidentali, come Netflix, che detengono i copyright, aggiungendo: “Sai una cosa? Cerca i siti pirati giusti e scarica da loro”, commentando la scomparsa, in particolare, di parte della musica occidentale dai servizi online in Russia. “Se ci hanno lasciato, Netflix e gli altri, scaricheremo tutto, lo useremo gratuitamente per causare loro il massimo danno, in modo che se ne vadano in bancarotta!” .