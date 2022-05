Messina. Cane muore bruciato vivo: offerta taglia di 5000 euro per chi aiuta a trovare il colpevole

Zicka, una dolce cagnolina e stata bruciata viva da ignoti balordi; l’Associazione Aidda offre 5000 euro di ricompensa a chi fornirà indicazioni utili a trovare i colpevoli

L’ atroce atto di violenza inaudita è stato commesso a Naso in provincia di Messina nella notte del 18 maggio. Zicka, una dolce e innocua cagnolina e morta a causa delle bruciature che le avevano ustionato tutto il corpo.

A darne notizia l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidda) che ha presentato una denuncia alla Procura di MESSINA e ha offerto una ricompensa di 5.000 euro a chi darà notizie che potranno portare al riconoscimento degli autori del vile e barbaro gesto.

“Ricompensa di cinquemila euro per trovare il colpevole”. Si legge nella nota dell’associazione. Ed ancora: “La storia di Zicka è come quella di tanti altri cani di quartiere della Sicilia, un animale che aveva dei punti di riferimento ma che abituata alla vita libera non accettava di essere rinchiusa o di vivere la sua vita in un giardino ed in una casa”.

“E proprio la sua voglia di libertà – prosegue l’associazione – deve aver dato fastidio a qualcuno che ha compiuto contro di lei uno dei crimini peggiori possibili. L’ha bruciata viva, avvolta nelle fiamme. Grazie all’intervento delle persone che la amavano la piccola era stata ricoverata quella notte stessa in una clinica, ma purtroppo non ce l’ha fatta e ieri e’ morta”.

“Solo una mente sadica – aggiunge amaramente Aidda – può avere ordito e compiuto un crimine simile. Noi ringraziamo innanzitutto i volontari dell’associazione Musetti Randagi che hanno seguono con fatiche inenarrabili decine di cani di strada nella zona e che si sono presi a cuore la vicenda di Zicka”.

L’associazione conclude con un appello: “ Noi come associazione abbiamo deciso di presentare una denuncia alla procura di Messina e di mettere una taglia di 5.000 euro sulla testa di questo criminale, taglia che pagheremo a chi con le sue informazioni rese sotto forma di denuncia scritta alle autorità che stanno seguendo questo caso aiuteranno a individuare ed assicurare alla giustizia dopo sentenza definitiva il responsabile o i responsabili di tale atto criminale”.