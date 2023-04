Messina. Dimentica le chiavi di casa, si arrampica dal balcone e precipita: 48enne muore sul colpo

Dimentica le chiavi a casa e per rientrare nell’appartamento tenta di salire con le scale dal balcone, ma perde l’equilibrio, cade e muore sul colpo

E’ accaduto ieri mattina, poco dopo le 9, nel quartiere dell’Annunziata, a Messina. La vittima è Mauro De Salvo di 48 anni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, è uscito ma avrebbe dimenticato le chiavi in casa e per rientrare e recuperarle, decide di arrampicarsi, aiutandosi con le scale da un balcone al secondo piano del complesso Paradise, ma qualcosa va storto, perde la presa e precipita in strada. L’impatto al suolo è fatale, il 48enne batte la testa e muore sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. l’ambulanza del 118 e le Volanti della polizia che hanno eseguito i rilievi.