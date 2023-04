Messina, Polizia ferma terrorista islamico siriano di al-Nusra: “Arrivato come migrante soccorso in mare”

I poliziotti della Digos di Messina hanno sottoposto a fermo il 18enne siriano per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, che era ospitato presso il Cpr di Pian del Lago

Grazie ai sistematici controlli di sicurezza che la Polizia effettua sui migranti, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare un giovane siriano di 18 anni appartenente ai terroristi di al-Nusra, una organizzazione terroristica di matrice jihadista operante in Siria contro il governo Assad.

Il 18enne era stato soccorso in mare a largo delle coste siciliane e collocato presso il Cpr – Centri di permanenza per i rimpatri – di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta. Gli investigatori della Digos, in collaborazione con i poliziotti del Servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo esterno della Dcpp (Direzione centrale della Polizia di prevenzione) con l’ausilio dei colleghi della Postale di Messina, sono riusciti a recuperare numerosi files che il fermato aveva cancellato dal proprio cellulare, tra cui chat e contenuti multimediali inneggianti alla Jihad da cui è emersa chiaramente la sua militanza tra i siriani combattenti per Jabhat al Nusnra, un feroce gruppo armato siriano.