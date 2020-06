Messina. Scontro auto – moto che rimane incastrata: perde la vita una ragazza di 33 anni

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, una ragazza è deceduta

È accaduto intorno alle 9,15 sulla corsia in direzione nord del lungomare del borgo marinaro Pace, a Messina. La vittima è Milena Visalli di 33 anni. Secondo quanto ricostruito al momento, una Fiat Seicento condotta da una donna di circa 60 anni, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con la moto Honda guidata dalla giovane, che nell’impatto è rimasta schiacciata tra l’auto e l’inferriata che delimita il marciapiedi. Per la 33enne, che si stava recando al lavoro in una concessionaria di Sant’Agata di Militello, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.