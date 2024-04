Messina. Tir si ribalta sull’A20: l’autista muore sul colpo

Un gravissimo incidente stradale sull’A20 Messina-Palermo ha causato la chiusura del tratto della compreso tra lo svincolo di Rocca di Caprileone e Sant’Agata di Militello, in direzione Palermo



E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata di Militello dell’A20. La vittima è Giuseppe Serio, 66enne di Palermo. Un tir, adibito al trasporto delle piante, per cause in corso di accertamento ha sfondato le barriere adagiandosi su un fianco e parte della motrice è rimasta sospesa nel vuoto. Nell’impatto l’autista del mezzo pesante è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una gru per rimuovere il mezzo, le ambulanze del 118 che non hanno potuto far nulla per l’autista se non costatarne il decesso e gli uomini della polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata. Pesanti i disagi alla viabilità, il mezzo ha occupato infatti la carreggiata del viadotto Rosmarino in direzione del capoluogo palermitano.