“Ma povera Italia!”, la nuova divertente commedia in scena oggi e domani a Sambuca

.Debutterà questa sera la nuova e divertente commedia diretta da Salvatore Monte dal titolo “Ma povera Italia!”. Il nuovo spettacolo andrà in scena oggi 20 Aprile alle ore 21.00 e domani 21 Aprile alle ore 18.30 al Teatro “L’idea” di Sambuca di Sicilia

Sul palcoscenico troveremo Michele Cirafisi, Consuelo Ciaccio, Leonardo Di Vita, Calogero Cirafisi e Linda Scaglione. La trama della divertentissima commedia racconta la vita, apparentemente tranquilla, di un benestante imprenditore del sud; vita che viene sconvolta dal tradimento della moglie, senza alcun apparente motivo, né preavviso, e con la sua lussuosa auto, scappa per una avventura amorosa con il fratello! Vittorio cerca conforto e comprensione presso il figlio, Luca, che vive una vita bohemienne e anticonformista, a Roma.

Qui Vittorio viene travolto da una serie di eventi e situazioni che mettono a dura prova le sue certezze, le sue convinzioni e la sua routine di buon padre di famiglia all’antica, trascinandolo in un “tourbillon” di emozioni completamente nuove e sconosciute per la sua educazione assolutamente tradizionalista. Allora mette in campo il suo animo “gattopardiano” per cercare di portare tutto alla condizione precedente.

I suoi maldestri e scanzonati tentativi di “cambiare tutto affinché tutto rimanga com’è” falliscono, uno dopo l’altro, miseramente. Nel solco della commedia all’italiana, gli eventi creano una serie di situazioni comiche, ma, allo stesso tempo, spunti di riflessione che accenderanno in Vittorio la speranza che una nuova dimensione familiare possa portare ancora la rassicurante tranquillità a cui era abituato. A supportare la messa in scena tecnici ed assistenti di scena. La prevendita per l’acquisto dei biglietti è aperta da oggi.

La produzione ringrazia il Direttore Artistico del Teatro di Sambuca, Costanza Amodeo, l’intero consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Giuseppe Cacioppo per questa nuova ed esaltante collaborazione. Il botteghino del teatro sarà aperto dalle ore 18:00 nella giornata di oggi e dalle ore 16:00 nella giornata di domani.