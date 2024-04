Alice muore a 36 anni colta da infarto fulminante, il marito: “Non aveva nessun problema di salute”. Lascia due figli

Alice, madre di due bambini di 5 e 9 anni, è stata colta da un malore improvviso ed è morta nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Bassiano, dove lavorava, dopo due giorni di cure e i molteplici tentativi dei medici di salvarle la vita

È accaduto lunedì sera nell’abitazione della famiglia a Pianezze in provincia di Vicenza. Alice Zarpellon, 36 anni, infermiera dell’Usl 7 Pedemontana, è morta colpita da un arresto cardiaco improvviso. Lunedì Alice ha avvertito una certa spossatezza e ha detto al marito, Andrea Girardi, di non sentirsi bene e si è sdraiata a letto. “La sentivo respirare profondamente quasi come stesse russando – racconta Andrea –, poi all’improvviso quel rumore è scomparso e d’istinto sono andato in camera a controllare mia moglie. Quando sono arrivato era già agonizzante”.

L’uomo ha quindi chiamato immediatamente il 118 e poi i suoi genitori e insieme alla madre, guidato telefonicamente dal personale del pronto soccorso, ha eseguito il massaggio cardiaco. Quando i medici sopno arrivati la 36enne era riuscita a recuperare il battito, ma per altre due volte, prima in ambulanza e poi durante gli accertamenti in ospedale, il suo cuore si è nuovamente fermato. Tre arresti cardiaci che sono risultati fatali e a nulla sono valsi i tentativo di rianimarla da parte dei colleghi dell’Usl 7, medici ed infermieri, con cui fino a gennaio aveva condiviso il lavoro tra le stanze della rianimazione del San Bassiano: Alice Zarpellon mercoledì sera è morta.

Alice era mamma di due bambini attenta e premurosa, oltre che una grande professionista. “Era un vulcano – la ricorda il marito – con i bambini era una mamma perfetta e amava preparare dolci. Ma in questi giorni ho capito che era molto amata anche nel suo ambiente di lavoro: la premura che hanno avuto i suoi colleghi nel prendersi cura di lei mi ha colpito”.

Prima della tragedia Alice Zarpellon non aveva mai avuto problemi di salute. La sua morte è stata un evento drammatico quanto inaspettato. I famigliari, però, hanno preferito evitare che sulla salma della donna venissero effettuate indagini mediche: non sarà fatta nessuna autopsia. Sarà impossibile, però, per lei donare gli organi come invece avrebbe voluto il marito.

I funerali di Alice saranno celebrati, oggi sabato 20 aprile alle 10, nella chiesa di Pianezze. Dopo che la notizia è rimbalzata sui social amici, conoscenti e colleghi hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia della trentaseienne, con parole d’affetto rivolte soprattutto ai due piccoli bimbi costretti ora a crescere senza la loro mamma.