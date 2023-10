Metsola, “Risorse bilancio EU al limite, fondi per Kiev finiranno a dicembre”

“Ai leader ho detto che il nostro bilancio è al limite, al punto che può succedere che se un paese che si trova ad affrontare una catastrofe naturale verso la fine dell’anno viene detto che non ci sono più soldi”

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella conferenza stampa a margine del Consiglio europeo informale a Granada aggiungendo che “Questa è la realtà in cui viviamo oggi. E se continuiamo su questa strada, nel dicembre di quest’anno i fondi attuali per l’Ucraina finiranno. Ciò significa che non possiamo semplicemente ignorare queste realtà su cui dobbiamo agire”.

“Ai leader – continua Metsola – ho parlato del lavoro che svolgiamo costantemente e della revisione dei nostri budget a lungo termine, del quadro finanziario pluriennale. Il mio secondo punto riguarda il fatto che i fondi sono limitati. La pandemia, l’invasione dell’Ucraina, i disastri naturali e la crisi del costo della vita ci hanno dimostrato che tutti hanno avuto un impatto sui nostri bilanci. L’aumento dei tassi di interesse ha fatto lievitare i costi di finanziamento del Next Generation e non possiamo lasciare che la prossima generazione di europei diventi responsabile del rimborso dei nostri debiti”.