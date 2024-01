Militare muore a 29 anni colto da malore improvviso mentre si allena in palestra: inutili i tempestivi soccorsi

Si è accasciato a terra improvvisamente mentre si allenava in palestra, attività che svolgeva quasi quotidianamente ed è morto davanti alla fidanzata

È accaduto nella serata di mercoledì 24 gennaio in una palestra di Taurasi, piccolo centro della provincia di Avellino. La vittima è Nicola Ciampa di 29 anni, militare che frequentava la Scuola di Commissariato Italiano della caserma “Magrone” di Maddaloni, in provincia di Caserta. Il giovane era esperto body builder e karateka, e quella sera si stava allenando come faceva quasi quotidianamente da tempo, quando, mentre svolgeva i consueti esercizi, improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato a terra, davanti agli occhi della fidanzata e degli amici, che hanno chiesto l’intervento dei sanitari. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno avviato le indagini per fare piena luce sulle cause della morte. La salma del giovane è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia e fare così piena luce sulla tragedia.

Non appena la notizia si è diffua, sui social sono apparsi tanti i messaggi di cordoglio. “Amico mio, non posso e non voglio crederci! Non è possibile… sei passato a trovarmi proprio l’altro ieri, una bella chiacchierata! Non si fa così! Ti abbraccio più forte che posso, riposa in pace” scrive, uno dei tanti amici di Nicola.