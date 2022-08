Montallegro (AG). Pullman di linea travolge bimbo di 5 anni: è grave

Forse una disattenzione la causa per la quale un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo che un pullman di linea lo ha investito

È accaduto nella tarda serata di venerdì in viale Della Vittoria a Montallegro, in provincia di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, un pullman di linea guidato un da 56enne di Agrigento ma residente a Favara, ha travolto un bambino di 5 anni che si trovava in strada insieme ai familiari.

L’autista si è immediatamente fermato ed è sceso dal mezzo per capire cosa fosse successo, il piccolo, colpito in pieno dal grosso mezzo era in evidenti gravi condizioni, tanto che per accelerare i soccorsi è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca su un’auto privata. Il bambino al momento, in conseguenza dei diversi traumi riportati in varie parti del corpo, si trova ancora ricoverato in ospedale e la sua prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che hanno eseguito i rilievi ed avviato le indagini per capire cosa sia successo. I militari hanno sentito l’autista del pullman e ascoltato le testimonianze dei presenti, c’è da chiarire infatti perché il bambino si trovava per strada.