Morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: aveva 80 anni

È morto a Genova all’età di 80 anni Franco Gatti, storico componente de I Ricchi e Poveri. A comunicare la scomparsa di Gatti ad Ansa è stata la band insieme alla sua famiglia. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, hanno detto da I Ricchi e Poveri.

Gatti si era ritirato dalle scene nel 2016, lasciando la band con Angela Brambati e Angelo Sotgiu, per dedicarsi alla famiglia, dopo quasi 50 anni di carriera e hit entrate nel cuore di tutti come “Se m’innamoro”, “Mamma Maria”, “Sarà perché ti amo”. La decisione era stata presa dopo un grande concerto a Mosca, noto è del resto l’amore della Russia per la musica leggera italiana.

Il componente più anziano della nota band era stato colpito da un gravissimo lutto qualche anno prima: nel 2013, mentre stava per salire sul palco dell’Ariston a Sanremo per ritirare il Premio alla carriera della band, arrivò la terribile notizia della morte del giovanissimo figlio Alessio, di appena 23 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Nervi, a Genova. Fabio Fazio annunciò poi il ritiro del gruppo dalla manifestazione per ovvi motivi.

Nel 2020 Gatti aveva però deciso di tornare sul palco dell’Ariston con la sua band, in occasione ancora del Sanremo, dove il gruppo ha rivisto la sua prima storica formazione con la partecipazione di Marina Occhiena.

I Ricchi e Poveri al completo si sono quindi esibiti in vari medley con alcuni dei loro grandi successi come: “L’ultimo amore”, “La prima cosa bella”, “Se m’innamoro”, “Sarà perché ti amo” ecc… Di seguito il video: