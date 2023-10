Morto improvvisamente a 54 anni Matthew Perry, l’attore di Friends è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio

Matthew Perry, l’attore divenuto famoso per la sua interpretazione di Chandler Bing nella popolare serie ‘Friends’ è stato trovato morto nella nella vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles

Il decesso è avvenuto ieri intorno alle 16. L’allarme è scattato sabato pomeriggio, quando i soccorsi sono stati chiamati per un “uomo con arresto cardiaco”. Poco dopo, intorno alle 16.10, sul posto sono arrivati gli agneti del Dipartimento della polizia di Los Angeles che hanno trovato Perry già morto all’interno della sua jacuzzi. Nell’abitazione gli agenti non hanno trovato droghe e la prima ipotesi è che l’attore sia stato colto da un malore che gli ha fatto perdere i sensi e poi sia morto annegato nell’acqua della vasca, ma saranno le analisi a stabilire la causa del decesso .

Perry, nato a Williamstown, Massachusetts, nell’agosto del 1969, aveva 54 anni ed era cresciuto in Canada. Sua madre era una giornalista e la portavoce del premier Pierre Trudeau, il padre di Justin Trudeau. A Los Angeles Perry è approdato quando era un teenager e aveva ottenuto alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988. La svolta è arrivata nel 1994 quando Nbc lo ha scelto per Friends. Nei panni di Chandler è stato presente in tutti gli episodi della seria durata 10 anni.