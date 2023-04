Morto improvvisamente Enrico Regalia, chirurgo oncologico dell’Istituto nazionale dei tumori: aveva 65 anni

Lutto nella sanità milanese, è morto improvvisamente a 65 anni Enrico Regalia, medico chirurgo oncologico dell’Isituto nazionale del tumori di Milano

Il decesso è avvenuto lunedì 24 aprile. Il dott. Enrico Regalia, chirurgo oncologo, responsabile dell’Unità dei Trapianti di fegato all’Istituto dei Tumori di Milano, è morto improvvisamente a 65 anni: la famiglia si è chiusa nel dolore è non ha fornito dettagli sul decesso.

In Brianza era molto conosciuto, dove per molti anni aveva prestato la sua opera come volontario dell’Associazione volontari lentatesi per la prevenzione del tumore, che dagli anni Ottanta organizza visite di prevenzione gratuita per il cancro al seno e della pelle. Sandra Radice Maggioni, presidente onoraria dell’Associazione volontari lentatesi per la prevenzione del tumore, addolorata e sconcertata per l’improvvisa scomparsa del professionista, ha commentato: “Sono sconvolta, per me Chicco era come un figlio. Ha visitato tantissime donne di Lentate in quasi 40 anni di collaborazione con la nostra associazione”

Regalia – formatosi alla Statale di Milano, dove si era laureato in Medicina nel 1982 e poi specializzato prima in Chirurgia nel 1987, e poi in Oncologia nel 1991 – era il responsabile della struttura semplice di trapianti di fegato dell’istituto di via Venezia, dove il chirurgo interveniva su pazienti che avevano avuto un tumore o metastasi epatiche. Lavorava nell’equipe del professor Vincenzo Mazzaferro, nella struttura complessa di Chirurgia generale oncologica 1.