Mosca: Abrams bruceranno come gli altri tank”. Kiev: utilizzati per operazioni specifiche, in battaglia non durerebbero a lungo

Gli Abrams, forniti dagli Usa all’Ucraina, sono un’arma importante, ma “bruceranno come gli altri”

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass, riferendosi al primo lotto dei 31 carri armati Abrams di fabbricazione statunitensi arrivati in Ucraina con mesi di anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Da Mosca commentano sarcasticamente che Gli Abrams, come già avvenuto con i tanto enfatizzati Leopard 2 tedeschi, bruceranno. A confermare che non esistono mezzi indistruttibili è stato il responsabile dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, intervistato dalla rivista specializzata The War Zone che ha dichiarato: “I carri armati statunitensi Abrams non durerebbero a lungo sulla prima linea del fronte in Ucraina”, spiegando che “Dovrebbero essere utilizzati per operazioni molto specifiche e ben organizzate, operazioni di sfondamento molto ben pianificate – sottolinea Budanov – altrimenti nelle normali operazioni combinate non durerebbero a lungo sul campo di battaglia”.

Prima di Peskov a commentare con sarcasmo l’arrivo dei tank Usa è stato il vice presidente russo Mevedev: “Bruceranno esattamente come gli altri carri armati”. In quest’ottica, gli Abrams statunitensi non fanno eccezione.