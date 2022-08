Mosca annuncia: “Abbiamo eliminato l’aeronautica militare ucraina, non hanno più piloti”

La Tass, citando una fonte diplimatico-militare di Mosca, ha annunciato in prima pagina che le forze aerospaziali russe hanno eliminato quasi del tutto il personale dell’aeronautica militare ucraina: “L’intero personale operativo qualificato dell’ex forza aerea ucraina – dei velivoli Mig-29, Su-27 e Su-25 – è stato praticamente eliminato dalle azioni efficaci delle forze aerospaziali russe e dei sistemi di difesa aerea”, è stato annunciato.

Secondo la Tass, che ha dedicato la prima pagina alla notizia, le promesse dell’Occidente di fornire più aerei da combattimento di fabbricazione sovietica molto probabilmente rimarranno disattese. L’Ucraina sarebbe è stata infatti costretta a mandare piloti cadetti scarsamente addestrati per effettuare sortite che hanno portato a “perdite catastrofiche tra i resti dell’aviazione ucraina”.

Seconda Mosca inoltre, i tentativi di reclutare più piloti in Polonia e in altri paesi dell’Europa orientale non hanno avuto particolare successo: “I pochi che hanno acconsentito sono già nella tomba o negli ospedali”, è stato dichiarato.