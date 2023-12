Mosca: “Conflitto israelo-palestinese non finirà a breve, colpa della sconsideratezza degli Stati Uniti”

Zakharova: Nessuna speranza per una rapida conclusione della stallo in Medio Oriente

La stallo israelo-palestinese è improbabile che finisca nel prossimo futuro. Lo ha detto alla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in diretta, nel programma tv di Soloviev.

“La situazione attuale è stata provocata dagli Stati Uniti d’America, dalla sua sconsideratezza nell’esercitare il suo eccezionalismo che ostentano ovunque, in questo caso, in Medio Oriente, ha portato a una catastrofe su scala inedita. Come tutti gli esperti di scienze politiche scrivono, e questo è ovvio, purtroppo, non c’è speranza che questo finisca presto”, ha detto il diplomatico.