Tutti i segreti dell’aereo presidenziale di Putin scortato dai caccia Su-35S: “Fortezza volante” – VIDEO

Il video pubblicato dal Ministero della Difesa russo mostra l’aereo presidenziale “Il-96-300PU (RSD501)” di Putin durante il volo verso gli Emirati Arabi Uniti (EAU), scortato da una squadriglia caccia Su-35S



I caccia russi Su-35S sono velivoli avanzati e multifunzionali, capaci di fornire protezione e garantire la sicurezza dell’aereo presidenziale durante il viaggio. Questo tipo di scorta è una procedura standard per la sicurezza dei leader di stato di alto profilo, specialmente durante i viaggi internazionali.

L’Il-96-300PU è un aereo speciale utilizzato dal governo russo, principalmente per il trasporto del presidente della Russia. “PU” nel nome dell’aereo significa “Punkt Upravleniya” in russo, che si traduce come “Posto di Comando“. Questa designazione evidenzia una delle caratteristiche più importanti dell’Il-96-300PU: la sua capacità di servire come centro di comando mobile.

Comunicazione Avanzata

L’aereo è dotato di un sofisticato sistema di comunicazione che consente al presidente russo di mantenere costantemente il contatto con le autorità governative a terra, anche in situazioni di emergenza.

Autonomia e Sicurezza

L’Il-96-300PU è progettato per offrire elevati livelli di autonomia e sicurezza. Possiede sistemi avanzati per affrontare potenziali minacce e garantire la sicurezza del presidente durante il volo.

Base Aeronautica

Si basa sul design dell’Ilyushin Il-96, un modello di aeromobile di grandi dimensioni a lungo raggio sviluppato dall’azienda russa Ilyushin.

Comfort e Servizi

Oltre ai suoi sistemi di comunicazione e sicurezza, l’Il-96-300PU è conosciuto per offrire un elevato livello di comfort e diversi servizi adatti ai viaggi a lunga distanza del capo di stato e della sua delegazione.

Sebbene sia stato progettato principalmente per il trasporto del presidente, l’Il-96-300PU può essere utilizzato anche da altri alti funzionari del governo russo in determinate situazioni.