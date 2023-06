Mosca: “I soldati russi hanno catturato veicoli corazzati nemici, tra cui il decantato Leopard e Bradley”

I soldati dell’esercito russo hanno catturato veicoli corazzati nemici, tra cui il decantato Leopard e Bradley: “Questa… tecnologia non è così spaventosa! Gloria alla Russia! La vittoria sarà nostra!”

È quanto afferma il ministero della Difesa russo, pubblicando su Telegram come prova, un video che sarebbe stato girato nella regione di Zaporizhzhia, secondo cui l’esercito russo ha catturato per la prima volta sul fronte ucraino carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e veicoli corazzati Bradley di fabbricazione statunitense.

Il ministero della Difesa di Mosca ha anche precisato che alcuni veicoli da combattimento catturati hanno i motori funzionanti, circostanza che indica che “il combattimento è durato poco” e che i militari ucraini, sentendosi in trappola sarebbero fuggiti, abbandonando mezzi e attrezzature sul posto.

Per Kiev, ma soprattutto per l’Occidente non è una bella notizia, questi mezzi dispongono di tecnologie all’avanguardia ed essendo stati catturati funzionanti, potrà essere studiata e copiata dai russi.

Inoltre dai filmati che Mosca pubblica ormai costantemente, i veicoli Leopard e Bradley dall’inizio della controffensiva, iniziata ufficialmente circa una settimana fa, sono stati decimati e non si sa quanti ancora siano quelli rimasti operativi. Nel video sopra postato si vede un Leopard colpito e i soldati ucraini che tentano di uscire e fuggire, qualcuno ci riesce, altri vengono colpiti da un secondo proiettile.