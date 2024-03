Mosca: “La Russia non ha intenzione di uccidere Zelensky, se volevamo colpire il corteo lo avremmo fatto ”

“La Russia non ha alcuna intenzione di assassinare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Pensate davvero che se volessimo davvero colpire il corteo di Zelensky, non saremmo in grado di farlo?”

Lo ha detto il primo vice rappresentante permanente della Russia, Dmitry Polyansky, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come riporta Ria Novosti, rispondendo a diversi rappresentanti occidentali nel Consiglio di sicurezza dell’Onu che avevano criticato la Russia per gli attacchi contro obiettivi a Odessa, avvenuti a poche centinaia di metri dal corteo di Zelensky e del premier greco Kyriakos Mitsotaki che si trovava in visita.

Polyansky ha chiesto agli accusatori di essere onesti “Soprattutto considerando il fatto che sapete benissimo che questo attacco ha distrutto un laboratorio per la produzione di droni navali, dove venivano assemblati con componenti forniti dal Regno Unito “. Infine il diplomatico, con sarcasmo ha sottolineato che per la Russia questo obiettivo era molto più importante del “correre al fronte” scattandosi selfie nelle città prima che vengano liberate dall’esercito russo da parte di Zelensky. “E se qualcuno di voi spera in cuor suo di sbarazzarsi del leader del regime di Kiev in questo modo, allora posso deludervi: questo non fa parte dei nostri piani”, ha concluso Polyansky.