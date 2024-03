Vucic: Per l’Occidente Putin sarebbe stato facilmente sconfitto hanno fallito e ora corrono a riarmarsi, è una follia

I paesi occidentali stanno rafforzando il loro potenziale militare, perseguendo una politica di militarizzazione totale nel tentativo di sconfiggere la Russia e non è da escludere che inviino i loro soldati in Ucraina

Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, come riporta la Tass. “Ciò che sta accadendo ora è una follia. Tutti pensavano che Putin sarebbe stato facilmente sconfitto. Ora vedono che non è così”, ha detto Vucic. “La tendenza attuale è verso la militarizzazione totale e un aumento di cinque volte sotto tutti gli aspetti”, ha detto ai media durante la visita all’Istituto tecnico militare di Belgrado e l’ispezione degli armamenti in mostra.

Il leader serbo insieme al ministro della Difesa Milos Vucevic ha ispezionato le nuove armi delle forze armate serbe. Ha sottolineato l’importanza di aumentare la produzione di UAV e altre armi. Vucic ha sottolineato in precedenza che nelle attuali circostanze non è da escludere che l’Occidente invii i suoi soldati in Ucraina e che esiste il rischio di un’escalation del conflitto.