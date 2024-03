Ucraina. Dopo l’Himars i missili Iskander russi distruggono anche 2 sistemi di contraerea Usa Patriot degli ucraini

Nelle scorse ore il ministero della Difesa della Federazione Russa ha affermato che i missili Iskander-M russi hanno colpito sistemi di contraerea Patriot S-300 in dotazione alle forze ucraine nella regione di Donetsk

Lo riporta l’agenzia di stato russa Ria Novosti, citando una fonte della sicurezza di Mosca che afferma: “È stata effettuata un’analisi del video del controllo obiettivo, sono giunti alla conclusione che nel filmato due dei tre veicoli distrutti sono sistemi di difesa aerea Patriot”, forniti a Kiev dagli Stati Uniti d’America.

Ieri il ministero della difesa russo ha diffuso un video dove si vede uno dei 39 Himars di Kiev centrato da un missile Iskander russo in un attacco missilistico vicino a Nykanorivka, a circa 30 miglia a ovest dell’attuale fronte e più o meno equidistante dalle città di Avdiivka e Bakhmut. Il lanciarazzi MLRS è il fiore all’occhello delle armi che l’Occidente ha fornito all’Ucraina, descritto come “invulnerabile” agli attacchi del’esercito russo, ma il un video dimostra che queste armi “brucianp” come le altre.