Mosca lancia 4 missili ipersonici Kinzhal su Kiev, solo uno intercettato. Raid anche su Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk

“Nell’ultimo bombardamento sono stati lanciati quattro missili ipersonici Kinzhal, di cui solo uno è stato intercettato. Gli altri missili hanno colpito un campo dell’aviazione, danneggiando le infrastrutture di un’area residenziale vicina”

Lo rende noto l’aeronautica di Kiev su Telegram, denunciando nuovi attacchi di Mosca sui civili ucraini della regione occidentale di Ivano-Frankivsk. Secondo qiamto riportato dalla testata Kyiv Independent citando la Procura locale, è stata colpita anche un’abitazione. Lo ha reso noto la governatrice della regione, Svetlana Onishchuk. Secondo quanto riportato dall’agenzia Unian, il missile ha colpito una casa a Kolomia in cui viveva una famiglia con tre figli, tra i quali uno di otto anni rimasto ucciso. Un altro edificio è rimasto parzialmente distrutto dall’onda d’urto dell’esplosione. Ivano-Frankivsk, regione che confina con la Romania, si trova a centinaia di chilometri dalle linee del fronte, e finora è stata raramente presa di mira dagli attacchi russi.

Sotto attacco anche Zaporizhzhia, dove secondo i media locali è stato danneggiato l’edificio del Reikartz Hotel. L’albergo veniva utilizzato da staff delle Nazioni Unite. “Sono sconvolta per la notizia che è stato colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia un albergo spesso utilizzato da personale Onu e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra”, si legge in una dichiarazione del coordinatore umanitario per l’Ucraina, Denise Brown. “E’ assolutamente inammissibile – prosegue la dichiarazione diffusa nelle scorse ore – Sono stata in questo hotel ogni volta che ho visitato Zaporizhzhia. Il mio team lo usa come base”. “Nel maggio dello scorso anno”, aggiunge, l’albergo è stato “la base Onu per l’operazione di evacuazione dei civili dall’impianto Azovstal di Mariupol”.

Brown denuncia quindi come “il numero di attacchi indiscriminati che colpiscono infrastrutture civili, uccidendo e ferendo i civili, abbia raggiunto livelli inimmaginabili”. “Questi attacchi violano il diritto umanitario internazionale – conclude – In nome dell’umanità, chiedo alla Federazione russa di rispettare gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale e di fermare immediatamente gli attacchi indiscriminati”.

Nelle ultime 24 ore, secondo le denunce arrivate via Telegram dalle autorità ucraini le regioni di Kherson e Donetsk, sono state colpite da intensi bombardamenti russi. In paricolare i russi hanno bombardato 60 volte la regione meridionale di Kherson. Nella città di Kherson, hanno fatto sapere i responsabili militari della zona, è morto un 53ennne, vittima di un attacco dell’artiglieria russa che ha colpito la sua abitazione. A Beryslav, circa 70 chilometri a est, due poliziotti sono rimasti feriti in un attacco di un drone russo contro la loro macchina di servizio.

Nella regione orientale di Donetsk, un civile è rimasto ucciso e altri nove sono stati feriti in un attacco dell’artiglieria russa. Stando alle autorità, tra i nove feriti c’è un minore. Risulterebbero danneggiati più di 80 edifici.