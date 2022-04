Mosca: “Mariupol liberata”. Putin ordina di bloccare assalto ad acciaieria e isolare l’area: che “non voli una mosca”

Putin ha annullato l’assalto finale all’acciaieria di Azovstal a Mariupol – che è già sotto il controllo di Mosca – previsto per questa mattina, ma ordina di isolare l’area in modo che “nemmeno una mosca possa passare”



La notizia è riportata dall’agenzia Interfax, il Presidente russo Putin ha ordinato alle forze armate russe di non assaltare le acciaierie Azovstal a Mariupol, ma di sigillarle così strettamente che “nemmeno una mosca possa passare”.

Poco prima Ministro della Difesa russo aveva dichiarato: “Mariupol è libera e sotto il nostro controllo, le restanti truppe ucraine sono nascoste nella zona industriale di Azovstal”. Anche il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu negli stessi minuti aveva comunicato la liberazione di Mariupol al presidente Vladimir Putin: “Le forze armate russe e la milizia della Repubblica popolare di Donetsk – ha detto Shoigu – hanno liberato Mariupol e gli altri nazionalisti si nascondono nella zona industriale delle acciaierie Azovstal”.

Sempre secondo l’agenzia Interfax, il presidente russo ha così motivato la sua decisione: “Ritengo irragionevole un attacco alla zona industriale e ordino che venga annullata”. Ed ha aggiunto: “Dobbiamo sempre pensare a salvare la vita e la salute dei nostri militari, specialmente in questo caso”.

Infine Vladimir Putin ha concluso: “Non c’è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe e strisciare sottoterra attraverso queste strutture industriali, ma sigillate la zona industriale in modo che neanche una mosca non possa passare”.