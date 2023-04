Mosca: “Occidente isterico per nostre armi nucleari in Bielorussia ma non ricorda che l’Europa è piena di quelle USA”

“L’Occidente collettivo non sembra disposto a mettersi d’accordo in alcun modo sulla questione delle armi nucleari statunitensi, di stanza in Europa, vicino al nostro Paese, ma opta per una reazione isterica ai nostri piani di costruzione di silos per lo stoccaggio di armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso”. La ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24.