Mosca risponde e attacca Kharkiv con 6 missili lanciati da Belgorod: colpite diverse infrastrutture e decine i feriti

La risposta di Mosca alla carneficina ucraina con bombe a grappolo è arrivata quasi istantanea: ieri sera Kharkiv è stata bombardata con 6 missili S-300 lanciati proprio dalla regione di Belgorod. Colpito anche l’hotel dove alloggiano i giornalisti

Le forse russe nella serata di ieri 30 dicembre, hanno lanciato in poche ore due attacchi con missili S-330 e droni di fabbricazione iraniana “Shaeed” contro la città di Kharkiv, causando il ferimento di 28 persone, tra le quali due ragazzi di 14 e 16 anni e un giornalista straniero e colpito diverse infrastrutture civili. Lo riporta il sito ucraino Kiyv Independent, che cita un posto su Telegram del sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov. “Sono stati colpiti diversi edifici residenziali nel centro della città. Ci sono degli incendi”, ha dichiarato Terekhov, secondo cui sono state distrutte le reti di approvvigionamento idrico della città, e danneggiati un gasdotto, un asilo e un ospedale, oltre a 13 condomini residenziali.

L’Aeronautica militare di Kiev con un post su Telegram, ha detto che nella notte i russi hanno lanciato su 49 droni, 21 dei quali sarebbero stati abbattuti. La maggior parte dei droni sono stati diretti verso la prima linea di difesa, nonché verso strutture civili, militari e infrastrutture nei territori di prima linea, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Mykolaiv e nella città di Zaporizhzhia. L’attacco, si legge inoltre nel messaggio, oltre che dalla regione di Belgorod è stato lanciato da Capo Chauda in Crimea e dalle regioni russe di Primorsko-Akhtar e Kursk.

L’attacco di ieri sera appare come la risposta immediata di Mosca, all’attacco a Belgorod con l’utuilizzo di bombe gappolo, il cui bilancio è salito a 22 morti e 109 feriti. Il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha spiegato che una persona è deceduta durante la notte in ospedale per le ferite riportate e che medici e funzionari si stanno preparando a trasferire 25 persone gravemente ferite nelle cliniche federali.