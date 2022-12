Mosca: “Uccisi quattro sabotatori ucraini al confine con la Russia”

Quattro sabotatori ucraini sono stati “eliminati” in uno scontro a fuoco al confine nella regione russa di Bryansk

A darne notizia il servizio di sicurezza federale russo (Fsb); “Quattro sabotatori che cercavano di entrare nella regione di Bryansk dall’Ucraina sono stati eliminati in uno scontro armato il 25 dicembre 2022”. L’Fsb ha aggiunto che i sabotatori erano armati con armi da fuoco straniere, tra cui fucili mitragliatori SIG Sauer di fabbricazione tedesca e munizioni, dispositivi di comunicazione e navigazione, nonché attrezzature per commettere atti di sabotaggio e terrorismo, inclusi quattro ordigni esplosivi improvvisati equivalenti in totale a circa 40 chili di tritolo