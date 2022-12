Putin nomina Medvedev suo vice presidente nella Commissione militare-industriale

Il presidente russo, Vladimir Putin ha nominato l’ex premier, Dmitri Medvedev, suo vice nella Commissione militare-industriale

La nomina è riportata nel corrispettivo decreto presidenziale. Dmitri Medvedev con questa assume la carica di primo vicepresidente della Commissione che gli consentirà di tenere riunioni del complesso militare-industriale per conto di Putin, oltre al diritto di “creare consigli e gruppi di lavoro nelle aree di attività della Commissione per esaminare questioni di sua competenza e preparare proposte per la loro soluzione”.

La Commissione militare-industriale è un organo permanente che organizza e coordina le attività degli organismi esecutivi federali nell’attuazione della politica statale sulle questioni militare-industriali. Inoltre Medvedev è già vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, anche qui nel ruolo di vice del presidente Putin.