Un terrificante incidente stradale; una moto si scontra a 200 km/h contro un’auto, poi il tragico volo del conducente

L’incidente è avvenuto sull’autostrada CE-085, a Caucaia, nella regione metropolitana di Fortaleza in Brasile. Il video è stato ripreso dalla moto che seguiva quella del tragico impatto e poi postato in rete dove in breve è diventato virale.