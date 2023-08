Monito di Lukashenko a Polonia, Lituania e Lettonia: “se attaccati pronti a usare armi nucleari”

“La Bielorussia risponderà immediatamente a un eventuale attacco, non solo con armi nucleari”

Lo ha dichiarato il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, in un’intervista alla giornalista ucraina Diana Panchenko, ripresa dall’agenzia Belta. “Se Polonia, Lituania, Lettonia iniziano l’aggressione contro il nostro Paese, risponderemo immediatamente con tutto ciò che abbiamo”, ha spiegato Lukashenko. “Questo – ha aggiunto – è ciò su cui si basa il nostro concetto di sicurezza e lo applicheremo immediatamente non appena ci sarà un’aggressione contro di noi”. Lukashenko ha anche sottolineato che la Bielorussia non vuole usare armi nucleari e se non ci saranno attacchi “non lo farà mai”.