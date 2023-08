Spalletti è il nuovo ct della Nazionale Italiana di Calcio: a breve l’annuncio ufficiale 

Luciano Spalletti è il prossimo ct della Nazionale italiana di calcio. Dopo improvvise dimissioni di Mancini, ne gli incontri tra il tecnico toscano e il presidente Figc Gravina si è trovata la situazione, anche se resta il contenzioso legale con il Napoli

L’annuncio ufficiale è atteso a minuti. La chiusura entro il weekend permetterà a Spalletti di essere già pienamente operativo con l’inizio della prossima settimana. Resta sullo sfondo, ovviamente, il contenzioso legale con De Laurentiis: nel caso l’impasse non venisse superato, la Federazione ha assicurato al ct prescelto il massimo appoggio.

Ancora da definire il tema dello staff che affiancherà il ct. Presumibile che Spalletti scelga di essere affiancato dai suoi storici collaboratori, in primis il suo vice Marco Domenichini e il preparatore atletico Francesco Sinatti. Stesso discorso per quanto concerne le scelte della Figc, quelle che erano state prese prima del divorzio con Mancini: ci saranno così dunque Andrea Barzagli, Antonio Gagliardi e Gigi Buffon come capo-delegazione.

Per quanto concerne invece il contenzioso con il Napoli e con De Laurentiis, la speranza di Spalletti è quella di poter evitare una controversia legale. Se così non sarà, la Figc – al momento fuori dai giochi perché formalmente estranea alla vicenda- lo affiancherà coi propri legali.