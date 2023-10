Muore folgorato mentre si fa la barba: 31enne tocca il filo scoperto del rasoio elettrico. Lascia moglie e una figlia

Una tragica fatalità ha stroncato la vita di un 31enne: tocca il filo del rasoio elettrico che era rimasto scoperto all’altezza della spina: inutili i soccorsi

L’incidente domestico è accaduto intorno alle 19,30, dello scorso venerdì 29 settembre, in un’abitazione di Aprila. La vittima è Erik Faustini di 31 anni, che lascia la moglie e una figlia. Il giovane mentre nella cittadina erano in corso i festeggiamenti del patrono San Michele Arcangelo era nl bagno della sua casa e si stava tagliando la barba con rasoio elettrico, quando incidentalmente ha sfiorato un filo scoperto all’altezza della spina ed è stato colpito da una scarica elettrica. La moglie che si trovava con lui in casa ha immediatamente allertato i soccorritori del 118, ma all’arrivo dei sanitari Faustini era già morto, folgorato dalla scarica elettrica.

Ad occuparsi degli accertamenti sono stati i carabinieri, che hanno già ricostruito la dinamica dell’accaduto e appurato che il salvavita del quadro elettrico non sarebbe scattato. La salma di Erik Faustini è già stata rilasciata alla famiglia per i funerali, che si terranno domani, lunedì 2 ottobre alle 11, nella chiesa di San Pietro e Paolo di Aprilia. Erik Faustini