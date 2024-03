Musk abbassa i prezzi di Starlink: ora internet ad alta velocità in Italia costerà 29 euro al mese per sempre

Starlink, la compagnia fondata da Elon Musk che fornisce internet a banda larga via satellite, taglia (di nuovo) i prezzi degli abbonamenti per l’Italia. L’abbonamento base al servizio residenziale fornito grazie agli oltre 5 mila satelliti della costellazione Starlink costa ora 29 euro al mese

Nel novembre 2023, Starlink aveva già dato un robusto taglio ai prezzi, passando da 50 a 40 euro al mese. E abbassando, nella stessa occasione, il prezzo del kit di installazione (fai da te): per ricevere a casa la parabola motorizzata con staffa e alimentazione, il modem-router e i cavi di collegamento si spendono 225 euro invece dei 450 euro previsti fino a quel momento.

Il prezzo del kit di installazione, dal sito italiano di Starlink, non è cambiato con l’ulteriore taglio del prezzo mensile, mentre il taglio del 50% del prezzo del kit è un’offerta “limitata nel tempo”. Il prezzo mensile del servizio, per dati illimitati, da quanto si legge sul sito di Starlink, non è una promozione, ma una riduzione di costo permanente.

La banda larga di Starlink è arrivata in Italia a inizio 2021, con un prezzo di partenza di 99 euro al mese (e un kit di installazione a 499 euro). Come raccontato dal Corriere, a fine gennaio la società ha partecipato a un incontro a Palazzo Chigi in occasione del quale è stato effettuato un test per metterne alla prova le capacità di Starlink, che offre una connessione da 300 mega in download ma ha già dimostrato di poter raggiungere i 500. Resta quindi aperta la possibilità di una collaborazione tra la società di Musk e il governo italiano per ridurre il digital divide in Italia. La riduzione dei prezzi sembra andare in questa direzione.