Musk: “Biden cerca di cambiare l’esito delle presidenziali USA con politiche sull’immigrazione pro-clandestini”

I democratici al Senato hanno appena votato all’unanimità per bloccare un emendamento che avrebbe smesso di contare gli immigrati clandestini per la ripartizione dei seggi al Congresso e i voti presidenziali del collegio elettorale

Lo ha affermato Elon Musk, come riporta la Tass. Le decisioni dell’amministrazione del presidente americano Joe Biden e del Partito Democratico sulla politica dell’immigrazione hanno lo scopo di cambiare gli equilibri di potere nelle prossime elezioni presidenziali, ritiene l’imprenditore multimiliardario patron di Tesla e X.

“La maggior parte degli americani non sa che il censimento statunitense attualmente conta, ai fini del potere di voto, tutte le persone in un distretto, a prescindere dalla cittadinanza! I democratici del Senato hanno appena votato all’unanimità per bloccare un emendamento che avrebbe smesso di contare gli illegali per la ripartizione dei seggi al Congresso e per i voti dei collegi elettorali presidenziali. Poiché gli immigrati clandestini sono per lo più negli stati democratici, sia la Camera che il voto presidenziale viene slittato di circa il 5% a sinistra, il che è sufficiente per cambiare l’intero equilibrio di potere! Questo è uno dei motivi principali per cui l’amministrazione Biden sta introducendo livelli record di clandestini e attuando così poche rimpatri” ha scritto su X.

Da anni gli stati del sud e il governo federale sono in forte disaccordo sulla questione dell’immigrazione clandestina. La situazione si è infiammata particolarmente nello stato del Texas, dove i funzionari sostengono misure severe per combattere l’immigrazione clandestina e si esprimono contro le politiche dell’attuale amministrazione statunitense in materia. Musk ha già espresso sostegno alle autorità del Texas.