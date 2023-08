Nave cargo fermata dai militari russi nel Mar Nero: Ecco il VIDEO dell’atterraggio dell’elicottero delle forze speciali di Mosca sull’imbarcazione

Scene da film d’azione ieri per l’equipaggio della nave da carico secco Sukra Okan battente bandiera di Palau che si stava dirigendo verso il porto ucraino di Izmail: dopo l’ispezione i militari russi hanno lasciato che la nave proseguisse il suo viaggio

Come avevamo riportato ieri, la nave “Vasily Bykov” della Marina russa ha fermato per ispezione, la nave da carico “Sukra Okan” battente bandiera di Palau nel Mar Nero, mentre si trovava in rotta verso il porto ucraino di Izmail. Il comandante della nave civile ha dapprima disatteso l’ordine di stop dei militari russi, ma dopo alcuni colpi di avvertimento contro la Sukra Okan, la nave cargo si è fermata.

A quel punto – come si vede dal video – un elicottero Ka-29 con personale militare russo si è levato in volo dalla Vasily Bykov ed è atterrato sul cargo Sukra Okan, per verificare l’eventuale trasporto di merce vietata. Scene da film quindi per l’equipaggio, che ha visto l’elicottero militare far scendere i militari armati e poi prelevarli proprio sul ponte della nave nel mezzo del mare. Una volta completata l’ispezione, il cargo ha continuato la navigazione verso Izmail.