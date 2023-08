Rapporti sempre più stretti tra Mosca e Pechino: il Ministro Difesa cinese in visita in Russia e Bielorussia

Non solo in Russia, il Ministro della Difesa cinese in visita anche in Bielorussia

Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, sarà questa settimana in visita in Russia e Bielorussia, secondo quanto annunciato da Pechino. “Su invito del ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e del ministro della Difesa bielorusso, Viktor Khrenin, dal 14 al 19 agosto, il consigliere di Stato e ministro della Difesa Li Shangfu si recherà in Russia per partecipare all’11esima Conferenza di Mosca sulla Sicurezza internazionale, e visiterà la Bielorussia”, ha detto un portavoce di dicastero cinese.