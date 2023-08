Raid russi su Odessa, missili e droni hanno colpito diversi edifici che sono in fiamme: ci sono diversi feriti

Mosca è tornata a colpire la città portuale di Odessa, lanciati missili e droni che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture e diversi feriti

Come da propaganda di guerra, Kiev su Telegram, scrive che e forze ucraine di difesa hanno respinto nella notte tre attacchi russi su Odessa, abbattendo 15 droni e 8 missili Calibre, ma i danni sono evidenti e li attribuiscono ai frammenti caduti e all’onda d’urto delle esplosioni. Le forze armate però ammettono che un supermercato e un ostello sono stati colpiti e tre persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli incendi scoppiati nei due edifici colpiti.

“Ci sono altri 3 gruppi di droni in arrivo. Fino a ora si contano almeno 3 feriti e ci sono roghi in vari punti della città. In fiamme anche un alto edificio. Le finestre di numerosi palazzi sono andate in frantumi. Almeno una delle esplosioni era in centro”, ha commentato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andry Yermak, sul suo canale Telegram – che ha definito gli attacchi delle forze russe di questa notte scorsa sulla città di Odessa, così: “I commenti non sono necessari. I russi sono terroristi pazzi”.