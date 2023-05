Nave Khurs rientra a Sebastopoli integra, smentendo Kiev che ha affermato di averla colpita con uno dei 3 droni lanciati

La nave da ricognizione Ivan Khurs, che nei giorni scorsi è stata attaccata da Kiev con tre droni, è rientrata nel porto di Sebastopoli senza apparenti danni

Lo riporta il canale Telegram Mash on the Wave, citato da Mediazona. “La nave sta navigando senza rimorchiatori e senza danni evidenti, da sola”, ha scritto il canale Telegram e come sembrano avvalorare le immagini del suo arrivo a Sebastiopoli.

Dopo l’attacco con tre droni, che i russi affermano di aver distrutti, pubblicando anche un video, Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli interni ucraino, aveva condiviso una clip che a suo dire mostrava l’attacco di droni contro la nave da guerra russa Ivan Khurs in cui sembrava che almeno uno dei droni si fosse avvicinato molto alla nave. “Ho postato ieri su una nave della flotta russa del Mar Nero Ivan Khurs che è stata attaccata da droni senza pilota. La Russia ha affermato che ‘la nave continua a svolgere le sue funzioni’ senza menzionare il suo stato. Sembra che il terzo drone sia riuscito a danneggiare la nave?”, aveva scritto Gerashchenko postando il video su Twitter.

Alla domanda di Gerashchenko risponde il filmato del ritorno della nave da ricognizione media “Ivan Khurs” della flotta del Mar Nero della Marina russa a Sebastopoli, che sembra invece confermare le dichiarazioni di Mosca.