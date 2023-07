Navi della marina russa e cinese in pattugliamento congiunto dell’Oceano Pacifico – VIDEO

A comunicarlo il Ministero della Difesa di Mosca, spiegando che le navi da combattimento della Marina russa e cinese hanno iniziato a svolgere attività di pattugliamento marittimo congiunto dell’Oceano Pacifico

Navi della marina russa e cinese iniziano il pattugliamento marittimo congiunto nell’Oceano Pacifico, a comunicarlo il Ministero della Difesa di Mosca. Dopo che le navi della Marina russa e di quella cinese hanno lasciato Vladivostok, un distaccamento congiunto è stato formato nelle acque del Golfo di Pietro il Grande e ha iniziato a viaggiare lungo la rotta precedentemente concordata da Pechino e Mosca.

Secondo il ministero di Shoigu, in questi giorni a Pyongyang da Kim Jong-un, i compiti del pattugliamento congiunto riguardano: il rafforzamento della cooperazione navale tra Russia e Cina, il mantenimento della pace e della stabilità nella regione dell’Asia-Pacifico, il monitoraggio della zona marittima e la protezione degli oggetti dell’attività economica marittima della Federazione Russa e della Cina.

Durante i pattugliamenti, i marinai di entrambi i Paesi si eserciteranno in operazioni in varie formazioni, nell’organizzazione di tutti i tipi di difesa di squadra, nel rifornimento di acqua e carburante in movimento, in compiti anti-sommergibile, nonché in voli di elicotteri di coperta con decolli e atterraggi sulle navi delle due potenze.



La Federazione Russa è rappresentata dalle grandi navi antisommergibile Ammiraglio Tributs e Ammiraglio Panteleyev, dalle corvette Gremyashchiy ed Eroe della Federazione Russa Aldar Tsydenzhapov e dalla nave cisterna di medie dimensioni Pechenga. Della Marina Militare cinese, partecipano i cacciatorpediniere Guiyang e Qiqihar, le navi pattuglia Tunling e Rizhao e la nave da rifornimento integrata Taihu. Ai pattugliamenti prenderanno parte anche gli aerei dell’aviazione navale russa della Flotta del Pacifico e dell’aviazione dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina, cooperando con gli equipaggi delle navi di superficie.

Rapporti sempre più stretti dunque tra Pechino e Mosca, considerato che ancora pochi giorni fa, i marinai russi e cinesi hanno tenuto un’esercitazione navale congiunta nelle acque del Mar del Giappone.