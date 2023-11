Nbc: Usa e EU discutono con l’Ucraina di colloqui di pace con Mosca con la possibilità di rinunce di Kiev

Funzionari statunitensi ed europei hanno iniziato a discutere con l’Ucraina di possibili colloqui di pace con la Russia e di ciò a cui Kiev potrebbe dover rinunciare per raggiungere un compromesso

Lo scrive la Nbc, secondo cui funzionari statunitensi ed europei hanno iniziato a parlare con il governo ucraino di ciò che potrebbero comportare eventuali negoziati di pace con la Russia per porre fine alla guerra, secondo quanto riferito da un attuale alto funzionario statunitense e da un ex alto funzionario statunitense che ha familiarità con le discussioni.

I colloqui hanno incluso indicazioni di massima su ciò che l’Ucraina potrebbe dover rinunciare per raggiungere un accordo, hanno detto i funzionari. Alcuni dei colloqui, che i funzionari hanno descritto come delicati, si sono svolti il mese scorso durante una riunione dei rappresentanti di oltre 50 nazioni che sostengono l’Ucraina, compresi i membri della NATO, nota come Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina.

Prende sempre più consistenza dunque quello che a “denti stretti” diversi leader alleati di Kiev sussurrano da qualche mese. Lo stesso Zelensky nei giorni scorsi ha ammesso che nota “stanchezza” negli alleati, il costo economico di questa guerra è elevato e non ha prodotto i risultati preventivati, la Russia non è crollata nè con le armi nè con le sanzioni, mentre la controffensiva ucraina è stata un flop totale. Ora da più parte si cerca una via d’uscita che non somigli ad una disfatta per Stati Uniti, Nato e d Europa.